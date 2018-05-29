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РФ призывает ОБСЕ не ослаблять давление на Украину, чтобы защитить права СМИ

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19:45 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва призывает ОБСЕ не ослаблять давление на Киев для пресечения его политики репрессий в отношении СМИ. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что официальный Киев, блокируя интернет-ресурсы ряда российских СМИ, "попросту игнорирует реакцию международных правовых институтов". "В этой связи призываем ОБСЕ и другие профильные международные организации не ослаблять давление на украинские власти с целью пресечения проводимой ими беспрецедентной политики репрессий в отношении СМИ и подавления свободы слова в стране", - указали в министерстве.

 

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