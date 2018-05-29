0
0
107
Новости

Израильские дипломаты будут добиваться осуждения террористических атак в Газе - МИД

Добавить в избранное

20:45 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские дипломаты в иностранных государствах получили во вторник инструкции добиваться от властей стран пребывания осуждения ракетных и минометных обстрелов еврейского государства из сектора Газа. Об этом сообщил во вторник официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

"МИД Израиля проинструктировал дипломатов по всему миру добиваться решительного осуждения террористических атак из сектора Газа, направленных против израильского гражданского населения", - написал он в "Твиттере". Нахшон добавил, что израильские власти "считают ХАМАС ответственным за происходящее".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:15 29.05.2018
Волжский «ГорДозор» начинает охоту на вандалов
0
57
20:15 29.05.2018
Поправки в Бюджет-2018 увеличат расходы на соцпроекты и развитие экономики - Володин
0
136
19:45 29.05.2018
РФ призывает ОБСЕ не ослаблять давление на Украину, чтобы защитить права СМИ
0
180
19:35 29.05.2018
Рейтинг Новикомбанка повышен экспертами Moody’s до уровня В1 с позитивным прогнозом
0
160
19:15 29.05.2018
В Вашингтоне пройдет встреча по вопросам свободы вероисповедания
0
202
18:30 29.05.2018
Рынок подержанных авто ждут налоговые изменения
0
264
17:40 29.05.2018
Сбившая малайзийский Boeing ракета не могла взлететь с указанной следствием точки - Лавров
0
579
17:12 29.05.2018
Сорос "проанонсировал" серьезный финансовый кризис
0
388
17:00 29.05.2018
Госдолг Украины на конец апреля составил $77 млрд
0
438
16:32 29.05.2018
Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России
0
371

Возврат к списку