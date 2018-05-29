Израильские дипломаты будут добиваться осуждения террористических атак в Газе - МИД

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские дипломаты в иностранных государствах получили во вторник инструкции добиваться от властей стран пребывания осуждения ракетных и минометных обстрелов еврейского государства из сектора Газа. Об этом сообщил во вторник официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

"МИД Израиля проинструктировал дипломатов по всему миру добиваться решительного осуждения террористических атак из сектора Газа, направленных против израильского гражданского населения", - написал он в "Твиттере". Нахшон добавил, что израильские власти "считают ХАМАС ответственным за происходящее".







