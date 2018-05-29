Израильские дипломаты будут добиваться осуждения террористических атак в Газе - МИД
20:45 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские дипломаты в иностранных государствах получили во вторник инструкции добиваться от властей стран пребывания осуждения ракетных и минометных обстрелов еврейского государства из сектора Газа. Об этом сообщил во вторник официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.
"МИД Израиля проинструктировал дипломатов по всему миру добиваться решительного осуждения террористических атак из сектора Газа, направленных против израильского гражданского населения", - написал он в "Твиттере". Нахшон добавил, что израильские власти "считают ХАМАС ответственным за происходящее".
Новости
- 21:15 29.05.2018
- Волжский «ГорДозор» начинает охоту на вандалов
- 20:15 29.05.2018
- Поправки в Бюджет-2018 увеличат расходы на соцпроекты и развитие экономики - Володин
- 19:45 29.05.2018
- РФ призывает ОБСЕ не ослаблять давление на Украину, чтобы защитить права СМИ
- 19:35 29.05.2018
- Рейтинг Новикомбанка повышен экспертами Moody’s до уровня В1 с позитивным прогнозом
- 19:15 29.05.2018
- В Вашингтоне пройдет встреча по вопросам свободы вероисповедания
- 18:30 29.05.2018
- Рынок подержанных авто ждут налоговые изменения
- 17:40 29.05.2018
- Сбившая малайзийский Boeing ракета не могла взлететь с указанной следствием точки - Лавров
- 17:12 29.05.2018
- Сорос "проанонсировал" серьезный финансовый кризис
- 17:00 29.05.2018
- Госдолг Украины на конец апреля составил $77 млрд
- 16:32 29.05.2018
- Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать