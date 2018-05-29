0
0
61
Новости

Боевое подразделение ХАМАС берет на себя ответственность за обстрелы Израиля

Добавить в избранное

22:45 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировки "Сарая Аль- Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") и "Бригад Иззэддина аль- Кассама" (боевое подразделение ХАМАС) взяли на себя ответственность за массированные обстрелы Израиля из сектора Газа, заявив, что это был ответ на его агрессию против палестинского анклава. Об этом, как передает телеканал "Аль-Маядин", говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник данными формированиями.

"Заявляем о своей совместной ответственности за обстрелы военных объектов и поселений вокруг сектора Газа, - отмечается в коммюнике. - Они стали ответом на жестокую агрессию против нашего народа и бойцов сопротивления. Так будет и впредь - атака за атаку, кровь за кровь".

В заявлении радикалы также пригрозили использовать все имеющиеся возможности в этом противостоянии. "Мы предупреждаем врага, чтобы он не заходил слишком далеко, и подтверждаем, что все варианты открыты", - указывается в нем.

 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 28.05.2018
Намерение Польши разместить военную базу США прокомментировали в Госдуме
0
146
09:00 28.05.2018
Турция может купить купить российские Су-57 вместо американских F-35 - СМИ
0
167
14:45 26.05.2018
В НАТО получили от Венгрии любопытный документ, касающийся Украины
0
337
13:30 26.05.2018
В ЮВО планируются масштабные учения с участием Черноморского флота
0
270
12:35 26.05.2018
Посол Швеции в РФ не видит изменений по вопросу вступления его страны в НАТО
0
263
10:50 26.05.2018
СМИ назвали, что для НАТО является "худшим кошмаром"
0
277
20:00 25.05.2018
Боевые возможности ВКС РФ увеличились почти на 12% за два года - Шойгу
0
287
12:20 25.05.2018
Ракета "Бука", фрагмент которой показала ССГ, не могла принадлежать ВС РФ - Минобороны
0
333
10:05 25.05.2018
Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват
0
308
16:32 24.05.2018
Ни один ЗРК Вооруженных сил РФ российско-украинскую границу не пересекал - Минобороны
0
345

Возврат к списку