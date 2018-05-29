Боевое подразделение ХАМАС берет на себя ответственность за обстрелы Израиля

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировки "Сарая Аль- Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") и "Бригад Иззэддина аль- Кассама" (боевое подразделение ХАМАС) взяли на себя ответственность за массированные обстрелы Израиля из сектора Газа, заявив, что это был ответ на его агрессию против палестинского анклава. Об этом, как передает телеканал "Аль-Маядин", говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник данными формированиями.

"Заявляем о своей совместной ответственности за обстрелы военных объектов и поселений вокруг сектора Газа, - отмечается в коммюнике. - Они стали ответом на жестокую агрессию против нашего народа и бойцов сопротивления. Так будет и впредь - атака за атаку, кровь за кровь".

В заявлении радикалы также пригрозили использовать все имеющиеся возможности в этом противостоянии. "Мы предупреждаем врага, чтобы он не заходил слишком далеко, и подтверждаем, что все варианты открыты", - указывается в нем.