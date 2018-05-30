Пациентов камчатской больницы будут лечить при помощи молитвы
11:20 30.05.2018
Камчатская епархия и местная краевая больница имени Лукашевского заключили соглашение о сотрудничестве. Представители медучреждения и церкви решили, что врачевать нужно не только тело, но и душу — последним как раз планируют заниматься священники.
«Нашему камчатскому жителю будет легче справиться с болезнями и скорбями при помощи священника», — отметил архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий после подписания соглашения.
Главврач учреждения Ольга Зубкова поблагодарила представителей церкви. «Мы рады, что вы нам оказываете помощь, конечно, тело и душа нераздельны. Поэтому, когда мы врачуем тело, то надо врачевать и душу», — отметила она. ura.ru
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