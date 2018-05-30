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Новости

Пациентов камчатской больницы будут лечить при помощи молитвы

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11:20 30.05.2018

Камчатская епархия и местная краевая больница имени Лукашевского заключили соглашение о сотрудничестве. Представители медучреждения и церкви решили, что врачевать нужно не только тело, но и душу — последним как раз планируют заниматься священники.

«Нашему камчатскому жителю будет легче справиться с болезнями и скорбями при помощи священника», — отметил архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий после подписания соглашения.

Главврач учреждения Ольга Зубкова поблагодарила представителей церкви. «Мы рады, что вы нам оказываете помощь, конечно, тело и душа нераздельны. Поэтому, когда мы врачуем тело, то надо врачевать и душу», — отметила она. ura.ru

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