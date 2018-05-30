Карлин заявил, что его отставку с поста главы Алтайского края могут принять до конца дня
12:05 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Александр Карлин заявил, что решение о его отставке с поста губернатора Алтайского края может быть принято до конца дня.
"По информации, которой я располагаю, решение президента РФ по моему заявлению может быть принято в течение этого рабочего дня, до его конца. И одновременно с этим принимается решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора и председателя правительства Алтайского края", - сказал Карлин в среду на заседании краевого правительства.
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