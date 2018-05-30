СБУ сообщила, что Аркадий Бабченко жив - УНН
17:35 30.05.2018 Источник: УНН
Журналист Аркадий Бабченко жив. Об этом сегодня на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", - сообщил представитель СБУ.
Напомним, 29 мая вечером на российского журналиста Аркадия Бабченко покушались - стреляли в спину. Позже стало известно, что журналист умер от ранений в карете "скорой" .
Как сообщал УНН, следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины по факту убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили неизвестные в Киеве. Полиция предоставила фоторобот возможного убийцы Аркадия Бабченко.
В производстве по убийству Бабченко назначили ряд экспертиз.
СК РФ также возбудил дело об убийстве журналиста Бабченко в Киеве. Российские следователи хотят помочь Украине в деле об убийстве Бабченко.
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