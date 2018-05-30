РФ, Турция и Болгария заинтересованы в сотрудничестве по "Турецкому потоку"
19:15 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Турции не возражают против того, чтобы газопровод "Турецкий поток" был продлен в сторону Болгарии. Об этом премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Президент Путин сообщил нам, что вчера они разговаривали с президентом Турции. Никто не возражает против того, чтобы "Турецкий поток" продлился в сторону Болгарии", - сказал Борисов.
По его словам, Болгария планирует вести переговоры с "Газпромом", чтобы покупать газ и осуществлять его транзит в другие страны. "Сейчас мы можем заявить, что поступать по дополнительной линии газ в Болгарию [будет]. Дополнительно [глава правления "Газпрома"] господин [Алексей] Миллер и наши министры найдут ту сферу, в которой будет осуществляться распределение [газа] по контрактам с другими странами, торговля газом и транзит, а также транспортировка газа в другие страны в нашем регионе", - добавил премьер.
РФ и Болгария проявляют интерес развитию проекта "Турецкий поток" в сторону Болгарии, но на переговорах президента Владимира Путина и премьера Бойко Борисова конкретных договоренностей достигнуто не было. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока нет, не договорились. И не было такой задачи договариваться, и не было возможности на переговорах между президентом и премьер-министром об этом договориться. Болгария проявляет интерес", - сказал Песков.
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