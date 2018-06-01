В белорусской школе беспилотник заменил первоклашку на последнем звонке
11:05 01.06.2018 Источник: Lenta.ru
В белорусском городе Барановичи в одной из школ на последнем звонке первоклашку заменили беспилотником. Об этом сообщает Intex-press.
Во время торжественной линейки руководство лицея №1 решило изменить традицию, по которой выпускник несет на плече первоклассницу. Перед вчерашними школьниками директор учебного заведения запустил в небо квадрокоптер с привязанным колокольчиком.
В 2014 году в школе имени Томаса Мора в бельгийском Мехелене решили бороться со списыванием во время контрольных и самостоятельных работ с помощью квадрокоптера. Беспилотник во время занятия летал над партами и снимал происходящее. Картинка передавалась на синхронизированный с аппаратом планшет. Возымел ли эксперимент успех, не уточняется. Lenta.Ru
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