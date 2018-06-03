ВВС Израиля ответили двумя ударами в ответ на ракетные пуски из Газы

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители Армии обороны Израиля поразили в воскресенье рано утром еще пять целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на продолжающиеся с вечера субботы ракетные обстрелы. Об этом сообщила армейская пресс- служба.

"Истребители ВВС Израиля поразили в северной части сектора Газа пять террористических целей в военном лагере, принадлежащем морским силам ХАМАС, - говорится в распространенном заявлении. - Это была вторая атака за день на цели, принадлежащие ХАМАС - организации, ответственной за любые атаки, источником которых является сектор Газа, направленные против Израиля и его гражданского населения".