МИД РФ: Свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование

12:20 Источник: НГ-Online

Министерство иностранных дел России распространило комментарий, связанный с попыткой украинских спецслужб завербовать журналиста «РИА Новости» Ирину Высокович, приехавшую в Херсон для освещения процесса над Кириллом Вышинским.

"2 июня стало известно, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента «РИА Новости» в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала «РИА Новости-Украина» К.Вышинского, арестованного по нелепому обвинению в государственной измене в рамках сфабрикованного уголовного дела.

По словам И.Высокович, 1 июня сотрудники СБУ подошли к ней у входа в зал заседаний суда, посадили в машину и увезли в отделение Службы. В течение нескольких часов журналистку допрашивали о ее профессиональной деятельности, и в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках «РИА Новости». Этот инцидент - очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища - таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом.

Требуем немедленно освободить К.Вышинского и снять с него все обвинения. Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с И.Высокович", - говорится в комментарии.