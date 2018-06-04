Украина может решиться на ковровые бомбардировки Донбасса, — экс-штурман ВСУ

07:25

Наблюдая по монитору, как боевые самолеты летят бомбить его родную Горловку, старший лейтенант ВС Вооруженных сил Украинырешился передать важные сведения ДНР, но был схвачен СБУ и осужден на двенадцать лет.

Сослуживцы и бывшие однокашники, с которыми он когда-то учился в Харьковском университете ВВС, передавали ему в СИЗО устные и письменные послания в духе, мол, жалко, что сами не пристрелили и не прикопали тебя. Украинские медиа наперебой соревновались в создании из Евгения Волкова образа предателя. Те же, кто был в душе солидарен с ним, предпочитали молчать, поскольку при выражении поддержки могли, в итоге, сесть в соседнюю камеру.

Полтора года в СИЗО: поначалу пытки, потом, когда ситуацию взял на контроль Красный Крест, моральное давление. Далее приговор двенадцать лет, и колония особого режима на Западной Украине, где он, словно опасный маньяк, содержался в секторе максимальной безопасности. Три с половиной года за решеткой, а после обмен.

Сейчас Волков живет в Донецке, восстанавливает документы, которые украинская сторона, изъяв при задержании, ему так и не отдала, и не жалеет о том, что сделал в 2014 году, став одним из единичных представителей украинской авиации, выступивших против системы, бросающей боевые самолеты на мирные города и села...

В своем видеоинтервью Евгений, в частности, дал ответ на вопрос: "На ваш взгляд, после недавних учений ВСУ, когда вновь в небо над Донбассом были подняты боевые самолеты, готова ли украинская армия применить их против ДНР и ЛНР?"