Украина может решиться на ковровые бомбардировки Донбасса, — экс-штурман ВСУ
07:25 04.06.2018
Наблюдая по монитору, как боевые самолеты летят бомбить его родную Горловку, старший лейтенант ВС Вооруженных сил Украины Евгений Волков решился передать важные сведения ДНР, но был схвачен СБУ и осужден на двенадцать лет. Сослуживцы и бывшие однокашники, с которыми он когда-то учился в Харьковском университете ВВС, передавали ему в СИЗО устные и письменные послания в духе, мол, жалко, что сами не пристрелили и не прикопали тебя. Украинские медиа наперебой соревновались в создании из Евгения Волкова образа предателя. Те же, кто был в душе солидарен с ним, предпочитали молчать, поскольку при выражении поддержки могли, в итоге, сесть в соседнюю камеру. Полтора года в СИЗО: поначалу пытки, потом, когда ситуацию взял на контроль Красный Крест, моральное давление. Далее приговор двенадцать лет, и колония особого режима на Западной Украине, где он, словно опасный маньяк, содержался в секторе максимальной безопасности. Три с половиной года за решеткой, а после обмен. Сейчас Волков живет в Донецке, восстанавливает документы, которые украинская сторона, изъяв при задержании, ему так и не отдала, и не жалеет о том, что сделал в 2014 году, став одним из единичных представителей украинской авиации, выступивших против системы, бросающей боевые самолеты на мирные города и села...
В своем видеоинтервью Евгений, в частности, дал ответ на вопрос: "На ваш взгляд, после недавних учений ВСУ, когда вновь в небо над Донбассом были подняты боевые самолеты, готова ли украинская армия применить их против ДНР и ЛНР?"- Использование авиации на Донбассе показало свою неэффективность. Потому что здесь бойцы подготовлены противодействовать ей, они уже знают, что это такое. Я думаю, им будет сложно решиться на это. Прошедшие учения, на мой взгляд, это был больше психологческий маневр с их стороны, чтобы продемонстрировать, что у них что-то еще летает. Но вряд ли они решатся на использование боевой авиации. Разве что устроят ковровую бомбардировку, подняв в воздух разом всё, что у них есть - эдакий Перл Харбор, не жалея ни машин, ни экипажей. «Донбасс сегодня»
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