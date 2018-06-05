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Украина причастна к засухе в Крыму, следует из заявления депутата Рады

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09:05 05.06.2018 Источник: РБК

Народный депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев заявил порталу «Обозреватель», что засуха в Крыму произошла после того, как власти Украины перекрыли подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли Днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет», — сказал он. Нардеп отметил, что украинские власти не будут обсуждать с Россией вопрос восстановления подачи воды на полуостров.

4 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о введении в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова чрезвычайного положения из-за засухи. РБК

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