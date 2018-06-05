Москва займется развитием транспортной инфраструктуры дачных поселков
15:34 05.06.2018
Московские власти намерены заняться улучшением транспортной доступности садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Дачные поселки, расположенные в Московской области, обитателями которых зачастую являются жители столицы, планируется обеспечить качественными дорогами. Для этого будет выделен межбюджетный трансферт из столичной казны в казну Подмосковья, который позволит провести капремонт автодорог, ведущих к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан. Сначала планируется отремонтировать дороги, которые ведут к крупным СНТ, а так же дороги, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Как ранее сообщала «НГ», весной 2018 года столичный градоначальник Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев договорились о стратегическом развитии Московского региона, подписав соответствующие соглашения. В числе приоритетов работы было названо сотрудничество в деле развития инфраструктуры и обустройству СНТ.
Новости
- 16:12 05.06.2018
- ВВС НАТО "перехватили" черногорский правительственный самолет с министром обороны на борту
- 16:00 05.06.2018
- Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $74
- 15:32 05.06.2018
- Заработная плата российских научных работников за год увеличилась на 136% - СМИ
- 15:12 05.06.2018
- МЧС отменит приказ, запретивший проверки среднего бизнеса
- 15:00 05.06.2018
- Правительство предлагает заменить военные кафедры в вузах на военные учебные центры
- 14:32 05.06.2018
- Госдума ввела штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
- 14:12 05.06.2018
- Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций
- 14:00 05.06.2018
- Волгоградский губернатор хочет погрузить областной центр в детство
- 13:32 05.06.2018
- Более половины россиян пользуются кредитами
- 13:20 05.06.2018
- Сменился богатейший россиянин по версии Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать