Москва займется развитием транспортной инфраструктуры дачных поселков

15:34

Московские власти намерены заняться улучшением транспортной доступности садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Дачные поселки, расположенные в Московской области, обитателями которых зачастую являются жители столицы, планируется обеспечить качественными дорогами. Для этого будет выделен межбюджетный трансферт из столичной казны в казну Подмосковья, который позволит провести капремонт автодорог, ведущих к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан. Сначала планируется отремонтировать дороги, которые ведут к крупным СНТ, а так же дороги, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Как ранее сообщала «НГ», весной 2018 года столичный градоначальник Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев договорились о стратегическом развитии Московского региона, подписав соответствующие соглашения. В числе приоритетов работы было названо сотрудничество в деле развития инфраструктуры и обустройству СНТ.