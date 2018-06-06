Польская комиссия нашла следы взрыва на обломках самолета Леха Качиньского
08:07 06.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Взрывчатые вещества обнаружены и на теле одной из жертв, передает польское агентство PAP со ссылкой на заявление комиссии по расследованию ЧП. При этом польские эксперты отметили, что не нашли следов взрыва в почве на месте крушения. Самолет президента Польши разбился в апреле 2010 года, погибли 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет и первая польская комиссия пришли к выводу, что причиной стала ошибка экипажа. После прихода к власти в Польше партии «Закон и справедливость», началось новое расследование. В прошлом году комиссия заявила, что на самолете произошел взрыв в воздухе. Читайте также: Ставка на Смоленск дала осечку
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