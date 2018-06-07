Наступление ВСУ на Донбасс во время ЧМ будет иметь серьезные последствия - Путин

13:45 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии"ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о Донбассе:

"Я надеюсь, что Украина не начнет наступление на Донбасс во время ЧМ. (Если это произойдет) то будет иметь серьезные последствия для украинской государственности. Невозможно запугать людей в Донбассе. Мы видим, что там происходит, и как люди это переносят. Мы помогаем ЛНР и ДНР. То, что происходит в Донбассе, - печально, и Украина не в состоянии решить эту проблему. Они считают эти территории своими, но обстреливают и блокируют их. ОБСЕ фиксирует рост числа обстрелов со стороны ВСУ. Нужно идти по пути Минских соглашений. Мне кажется, что Украина вступает в новый политический цикл и ситуация усугубляется. Украинские власти не в состоянии решить проблему Донбасса, потому что им не нужны избиратели из этих территории. Если власти будут руководствоваться узкокорыстными интересами и откладывать деньги в офшорах, ничего хорошего не будет".

Подробнее...