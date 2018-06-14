0
0
580
Новости

Украинский генерал про РФ: Рано или поздно они нам все отдадут

Добавить в избранное

10:32 14.06.2018 Источник: Газета.Ru

Украина получит «очевидные выигрыши» от меморандума против России, поданного в Международный суд ООН. Об этом заявил экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф».

Он назвал меморандум «подарком» для россиян, который позволит «сбить порыв их большой антиукраинской политики».

Романенко также заявил, что «Газпром» «рано или поздно» отдаст Киеву $2 млрд. По его словам, «здесь очевидны выигрыши».

«Рано или поздно они нам все отдадут», — заверил Романенко.

Украинский генерал подчеркнул, что в этой ситуации Украина должна действовать по всем направлениям.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Киев подал в Международный суд ООН меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:05 14.06.2018
Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
0
63
16:00 13.06.2018
Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
0
129
11:32 13.06.2018
Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
0
139
15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
355
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
322
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
340
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
393
18:35 08.06.2018
СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
0
379
12:20 08.06.2018
На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
0
406
21:15 07.06.2018
НАТО утвердила план создания сил альянса второго эшелона
0
420

Возврат к списку