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Встреча президентов РФ и США пройдет в июле

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10:30 16.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Дональд Трамп, как ожидается, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле в Европе. Об этом сообщила в пятницу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов".

"Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он будет находиться в Европе, чтобы принять участие в саммите НАТО, - написала газета. - В подтверждение таких планов Трамп сказал журналистам в пятницу, что "вполне возможно", что он проведет встречу с Путиным этим летом". Саммит НАТО состоится в Брюсселе 11-12 июля.

По словам издания, о заинтересованности главы Белого дома во встрече с Путиным общественности стало известно в марте, "когда Кремль сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с российским лидером пригласил нанести визит в США". "Однако, по словам официальных лиц США, - продолжает "Вашингтон пост", - Трамп в частном порядке просил своих помощников организовать встречу с Путиным с того момента, как они пообщались в ноябре прошлого года во Вьетнаме на полях саммита АТЭС". "После той их беседы президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом, - приводит газета слова представителя администрации. - Мы проигнорировали эту просьбу".

Как пишет издание, в тот период ведущие сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме "высказывались против идеи подобной встречи и говорили, что не рассматривают проявленный Трампом интерес к проведению саммита как распоряжение организовать его". "Они решили: "Давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он опять этот вопрос", - рассказал газете представитель администрации.

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