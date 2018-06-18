Въехавшему в группу пешеходов в центре Москвы таксисту предъявлено обвинение
17:12 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие предъявило обвинение таксисту, совершившему наезд на группу пешеходов в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Анарбеку Уулу Чынгызу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сказал собеседник агентства.
Обвиняемый доставлен в Таганский суд, где состоится рассмотрение ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Авария произошла вечером 16 июня на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.
Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался случившегося. Он также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.
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