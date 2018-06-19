ЧМ-2018: Сборная Сенегала обыграла команду Польши со счетом 2:1

19:54 Источник: НГ-Online

На московском стадионе «Открытие Арена» закончился матч между сборными командами Сенегала и Польши. В первом тайме в ворота Польши влетел автогол. Гейе пробил из-за штрафной, мяч срикошетил от Ционека. Во тором тайме на 60-й минуте Ньянг забивает мяч в пустые ворота сборной Польши. На 86-й минуте Польша отыграла один мяч. Крыховяк пробил головой в дальний, правый угол.