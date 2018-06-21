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Премьер-министр Новой Зеландии родила первенца

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10:05 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн в четверг впервые стала мамой - она родила девочку. Об этом сообщила газета "Нью Зиленд геральд".

Это первый ребенок 37-летней Ардерн и ее партнера, ведущего популярной новозеландской телепередачи о рыбалке (Fish of the Day) Кларка Гейфорда. Роды проходили в одной из больниц Окленда, врачи которой сообщили, что провели искусственную стимуляцию родов.

Как сообщила австралийская версия английской газеты "Гардиан", Ардерн стала второй после пакистанки Беназир Бхутто в истории женщиной, родившей ребенка, будучи главой правительства. В ближайшие шесть недель она будет находится в отпуске по уходу за ребенком - в это время обязанности главы правительства Новой Зеландии будет исполнять вице- премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Ардерн заняла пост лидера находившейся девять лет в оппозиции Лейбористской партии в августе прошлого года и уже через два месяца сумела привести ее к победе на парламентских выборах.

В четверг парламент Новой Зеландии по инициативе заместителя лидера оппозиционной Национальной партии Полу Беннетт без голосования одобрил специальную резолюцию с пожеланиями премьер-министру и ее семье здоровья и благополучия.

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