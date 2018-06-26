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Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна "Норд"

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13:20 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна "Норд".

"Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных", - сообщила пресс-служба российского омбудсмена. .

"По результатам встречи Москалькова планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении на Родину", - говорится в сообщении.

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