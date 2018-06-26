Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна "Норд"

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерациивстретилась с задержанными на Украине моряками российского судна "Норд"."Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных", - сообщила пресс-служба российского омбудсмена. ."По результатам встречи Москалькова планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении на Родину", - говорится в сообщении.