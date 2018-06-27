Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа - Ушаков

17:40 Источник: RNS

Москва и Вашингтон достигли договоренности о месте и времени проведения саммита Россия — США, сообщил журналистам помощник российского президента«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренности о времени и месте его проведения. Мы об этом совместно с американскими коллегами объявим завтра», — сказал Ушаков.

«Она [встреча президентов] наверное, займет несколько часов. Встретятся в середине дня, несомненно будет беседа тет-а-тет, также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, скорее всего рабочий завтрак и совместная пресс-конференция», — сказал Ушаков.