Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа - Ушаков
17:40 27.06.2018 Источник: RNS
Москва и Вашингтон достигли договоренности о месте и времени проведения саммита Россия — США, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренности о времени и месте его проведения. Мы об этом совместно с американскими коллегами объявим завтра», — сказал Ушаков.
«Она [встреча президентов] наверное, займет несколько часов. Встретятся в середине дня, несомненно будет беседа тет-а-тет, также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, скорее всего рабочий завтрак и совместная пресс-конференция», — сказал Ушаков.
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