Болтон не исключил, что на встрече Путина и Трампа могут быть достигнуты конкретные соглашения
20:10 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон не исключает, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть достигнуты конкретные договоренности. Об этом заявил на пресс-конфереции в среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы не исключаем достижения конкретных договоренностей и конкретных результатов. Накопилось уже очень много вопросов", - сказал Болтон.
Джон Болтон ожидает, что тема вмешательства РФ в выборы в Соединенных Штатах будет также обсуждаться. "Я думаю, что этот вопрос (о вмешательстве РФ в президентские выборы в США - прим. ТАСС) будет подниматься между президентами", - сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, скорее всего, встретятся перед российско-американским саммитом. "Госсекретарь Помпео, скорее всего, встретится с министром иностранных дел Лавровым. Будут и другие подготовительные встречи для этого саммита", - сказал Болтон..
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