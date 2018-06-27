Болтон не исключил, что на встрече Путина и Трампа могут быть достигнуты конкретные соглашения

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не исключает, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть достигнуты конкретные договоренности. Об этом заявил на пресс-конфереции в среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы не исключаем достижения конкретных договоренностей и конкретных результатов. Накопилось уже очень много вопросов", - сказал Болтон.

Джон Болтон ожидает, что тема вмешательства РФ в выборы в Соединенных Штатах будет также обсуждаться. "Я думаю, что этот вопрос (о вмешательстве РФ в президентские выборы в США - прим. ТАСС) будет подниматься между президентами", - сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, скорее всего, встретятся перед российско-американским саммитом. "Госсекретарь Помпео, скорее всего, встретится с министром иностранных дел Лавровым. Будут и другие подготовительные встречи для этого саммита", - сказал Болтон..