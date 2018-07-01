Порошенко хочет поднять в бухтах Севастополя флаг Украины
18:43 01.07.2018 Регион: СНГ Источник: РОСБАЛТ
Президент Украины Петр Порошенко поздравил моряков страны с днем военно-морских сил, передает «Росбалт».
«Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя!» — заявил Порошенко.
Власти Украины заявляют, что Крым остается их, а не российской территорией, несмотря на события 2014 года.
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