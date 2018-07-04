Реальные зарплаты в России выросли на 10% за 3-4 месяца - Топилин
11:20 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Минтруда Топилин: реальные зарплаты в России выросли на 10% за 3-4 месяца. Об этом руководитель ведомства рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Максима Топилина, на данный момент в России уровень безработицы опустился ниже 4%.
«У нас наблюдается резкое снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого никогда не было. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов. Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет».
Топилин отметил, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту. «Мы будем сдвигать планку возраста. Люди, безусловно, будут больше трудиться и получать большие зарплаты».
Глава Минтруда рассказал, что часто высококвалифицированные специалисты в возрасте 55 лет хотят уйти на пенсию, из-за чего компания теряет важного сотрудника.
«Для меня это, как для работодателя, трагедия. Все зависит от компетенции. А если мы не развиваемся и не добавляем знания, то это всегда проблема».
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