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Новости

Китай ввел ответные пошлины на товары из США

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13:20 06.07.2018 Источник: RNS

Китай ввел ответные пошлины в размере 25% на импортируемую американскую продукцию на сумму $34 млрд, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление Главного таможенного управления КНР.

«Согласно Службе таможенного и пограничного контроля США, США, начиная с 00:01 6 июля (12:01 по местному времени), ввели первую партию пошлин на 818 наименований товаров стоимостью $34 млрд. В качестве ответной меры Китай в тот же день ввел импортную пошлину в размере 25% на американскую продукцию такого же объема», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило о том, что, вводя пошлины на китайскую продукцию, «США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую торговую войну в экономической истории». RNS

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