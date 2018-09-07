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Девушку отстранили от занятий в школе за розовый цвет волос

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15:15 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочь депутата Пермской городской Думы Надежды Агишевой в пятницу отстранена от занятий в школе из- за цвета волос, сообщила Агишева на свой странице в Facebook.

"Зину (дочь Надежду Агишевой - прим. ТАСС) отстранили от занятий за цвет волос", - написала депутат, добавив в комментарии к публикации, что дочь покрасила волосы в розовый цвет.

В той же публикации парламентарий разметила фото распоряжения администрации гимназии № 4, в которой учится ее ребенок. "В соответствии с Уставом МАОУ "Гимназия № 4 имени Братьев Каменских"… отстранить от аудиторных занятий на 7 сентября Агишеву Зинаиду, ученицу 10 "а" класса, в связи с нарушением требований к внешнему виду", - говорится в документе.

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