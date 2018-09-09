В Екатеринбурге полиция задержала около 30 участников незаконного протеста

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 30 человек было задержано в ходе несанкционированной акции, направленной против изменения пенсионной системы, в центре Екатеринбурга. Об этом сообщила в воскресенье журналистам уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Прошедшая акция была несанкционированной, действия ее участников противоречили законодательству. Было задержано около 30 человек. <…> Многие из них уже после опроса были отпущены, абсолютно все просьбы задержанных о присутствии адвоката выполнены. Все несовершеннолетние опрашиваются только в присутствии законных представителей", - сказала она.