В Екатеринбурге полиция задержала около 30 участников незаконного протеста
18:24 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 30 человек было задержано в ходе несанкционированной акции, направленной против изменения пенсионной системы, в центре Екатеринбурга. Об этом сообщила в воскресенье журналистам уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
"Прошедшая акция была несанкционированной, действия ее участников противоречили законодательству. Было задержано около 30 человек. <…> Многие из них уже после опроса были отпущены, абсолютно все просьбы задержанных о присутствии адвоката выполнены. Все несовершеннолетние опрашиваются только в присутствии законных представителей", - сказала она.
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