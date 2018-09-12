Голодец считает, что российское кино способно победить в конкуренции с западным

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Ольга Голодец считает российский кинематограф способным победить в свободной конкуренции с западным.

"Мне кажется, что мы достаточно конкурентны, чтобы победить в свободной конкурентной борьбе, - заявила она журналистам. - Я за конкуренцию, за свободную конкуренцию". По ее словам, "сейчас у нас очень хорошие результаты: за прошлый год 25% выручки - это выручка от проката российских фильмов".