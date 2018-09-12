Голодец считает, что российское кино способно победить в конкуренции с западным
08:40 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер Ольга Голодец считает российский кинематограф способным победить в свободной конкуренции с западным.
"Мне кажется, что мы достаточно конкурентны, чтобы победить в свободной конкурентной борьбе, - заявила она журналистам. - Я за конкуренцию, за свободную конкуренцию". По ее словам, "сейчас у нас очень хорошие результаты: за прошлый год 25% выручки - это выручка от проката российских фильмов".
Новости
- 10:05 12.09.2018
- Консерваторы обсуждают отставку Мэй - СМИ
- 10:00 12.09.2018
- Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий
- 09:32 12.09.2018
- Отношения между США и РФ "отравлены" - Лавров
- 09:20 12.09.2018
- Американских астронавтов подозревают в намеренной порче российского "Союза"
- 09:05 12.09.2018
- Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы - Reuters
- 09:00 12.09.2018
- Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
- 08:50 12.09.2018
- В РЖД рассказали, когда начнется строительство ВСМ Москва-Казань
- 08:30 12.09.2018
- Титов предложил уголовное наказание для чиновников за препятствование законному бизнесу
- 08:20 12.09.2018
- Вводить обязательную продажу валютной выручки сейчас не нужно - Орешкин
- 08:05 12.09.2018
- В Приморье может появиться завод по сборке канадских региональных самолетов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать