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Голодец считает, что российское кино способно победить в конкуренции с западным

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08:40 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Ольга Голодец считает российский кинематограф способным победить в свободной конкуренции с западным.

"Мне кажется, что мы достаточно конкурентны, чтобы победить в свободной конкурентной борьбе, - заявила она журналистам. - Я за конкуренцию, за свободную конкуренцию". По ее словам, "сейчас у нас очень хорошие результаты: за прошлый год 25% выручки - это выручка от проката российских фильмов".

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