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В СКР опровергли информацию о допросе экс-главы МЧС Пучкова

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12:32 13.09.2018 Источник: Газета.Ru

Информация о вызове экс-главы МЧС Владимира Пучкова на допрос в Следственный комитет России не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет РФ бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности. По уголовным делам, находящимся в производстве СК РФ, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», — сообщила она журналистам в четверг.

О том, что экс-главу МЧС России в среду допросили в Следственном комитете, ранее сообщил РЕН ТВ со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Газета.Ru

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