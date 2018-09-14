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Около 1 млн проживающих в РФ человек имеют диагноз ВИЧ

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19:20 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 млн проживающих в РФ человек по состоянию на конец первого полугодия текущего года имели диагноз ВИЧ. Об этом сообщила в пятницу старший научный сотрудник Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре Наталья Ладная.

За все время почти 30-летних наблюдений "на сегодняшний день, по уточненным данным, мы имеем 1 млн 272 тысячи случаев" выявления положительного статуса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), сказала Ладная.

По ее словам, число живущих в настоящее время с диагнозом ВИЧ составляет 978 тыс. человек. "К этому еще прибавляется порядка 25 тыс. иностранных граждан, которые, как предполагается, [формально] выехали за пределы РФ, но, как мы знаем, продолжают проживать на территории нашей страны", - добавила Ладная.

Как отметила Ладная, за последние несколько лет в базе ВИЧ-инфицированных ежегодно регистрируются по 20-25 тыс. россиян. "Всего состоит на учете в специализированных учреждениях, по нашим данным, на конец первого полугодия 2018 года - 713 тыс. ВИЧ-инфицированных. Из них получает лечение 378 тыс. человек", - подчеркнула она.

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