Около 1 млн проживающих в РФ человек имеют диагноз ВИЧ
19:20 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 1 млн проживающих в РФ человек по состоянию на конец первого полугодия текущего года имели диагноз ВИЧ. Об этом сообщила в пятницу старший научный сотрудник Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре Наталья Ладная.
За все время почти 30-летних наблюдений "на сегодняшний день, по уточненным данным, мы имеем 1 млн 272 тысячи случаев" выявления положительного статуса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), сказала Ладная.
По ее словам, число живущих в настоящее время с диагнозом ВИЧ составляет 978 тыс. человек. "К этому еще прибавляется порядка 25 тыс. иностранных граждан, которые, как предполагается, [формально] выехали за пределы РФ, но, как мы знаем, продолжают проживать на территории нашей страны", - добавила Ладная.
Как отметила Ладная, за последние несколько лет в базе ВИЧ-инфицированных ежегодно регистрируются по 20-25 тыс. россиян. "Всего состоит на учете в специализированных учреждениях, по нашим данным, на конец первого полугодия 2018 года - 713 тыс. ВИЧ-инфицированных. Из них получает лечение 378 тыс. человек", - подчеркнула она.
Новости
- 20:40 14.09.2018
- Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА
- 20:00 14.09.2018
- Более половины россиян выступает за запрет на продажу спиртного людям моложе 21 года
- 18:40 14.09.2018
- Порошенко нашел повод "лишний раз помахать ручкой Москве"
- 18:00 14.09.2018
- Синод РПЦ призвал инициировать всеправославный собор по ситуации на Украине
- 17:40 14.09.2018
- Патриарх Кирилл не будет поминать патриарха Константинопольского за богослужением
- 17:12 14.09.2018
- ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году
- 17:00 14.09.2018
- СКР не обращался к Симоньян за контактами Петрова и Баширова
- 16:32 14.09.2018
- Госдума может смягчить закон о наказании за репосты
- 16:12 14.09.2018
- Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву €1 млрд
- 16:00 14.09.2018
- Перри утверждает, что у Вашингтона есть доказательства вмешательства РФ в энергосети США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать