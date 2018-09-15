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ЦБ планирует вводить более жесткую денежно-кредитную политику

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09:45 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России считает необходимым проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чтобы ограничить влияние повышения НДС и сохранить инфляцию на уровне около 4%. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ.

"Годовая инфляция будет снижаться в течение года более медленно под действием эффекта повышения НДС. На конец 2019 г. она составит 5,0-5,5%. Для того чтобы ограничить масштаб и длительность вторичных эффектов повышения НДС и курсовой динамики и обеспечить стабилизацию инфляции вблизи 4% в среднесрочной перспективе, Банку России потребуется проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем оценивалось ранее", - говорится в документе.

Вместе с тем в ЦБ считают, что динамика спроса в 2019 году не будет оказывать повышательного давления на инфляцию, а в течение года, преимущественно в первой его половине, ряд факторов будет оказывать небольшое сдерживающее влияние на рост внутреннего спроса. К ним относятся повышение НДС, замедление роста доходов экономики от экспорта в результате постепенного снижения цен на нефть, а также некоторое замедление роста кредитования на фоне сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики Банка России и пересмотра рыночных ожиданий относительно скорости перехода к нейтральной политике.

В ЦБ указывают, что сдерживающее воздействие повышения НДС на инвестиционную активность окажется более краткосрочным и уже в 2019 году будет компенсировано ростом инвестиционного спроса со стороны государственного сектора.

В результате, по оценкам Банка России, годовой темп прироста валового накопления основного капитала в 2019 году сложится выше, чем в 2018 году, и составит 2,3-2,8%.

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