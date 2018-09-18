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Установлен адресат писем обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш - СМИ

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09:20 18.09.2018 Источник: РБК

Адресатом электронных писем, которые, по версии следствия, направлял за рубеж обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев, был научный сотрудник бельгийского Фон Кармановского института гидродинамики (VKI) Патрик Рэмбо. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования дела о госизмене. В материалах следствия Рэмбо описан как представитель института, который является, по версии ФСБ, «структурой НАТО», уточнил один из собеседников РБК.

Кудрявцев был арестован летом этого года, ему вменяется передача секретных сведений Фон Кармановскому институту. Ученый был ведущим специалистом Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного научного предприятия «Роскосмоса». Институт участвовал в исследованиях в рамках программы FP7-SPACE, которая предусматривает гранты от Евросоюза на космические исследования. Работа носила теоретический характер: так, темой проекта, где участвовал в том числе и ЦНИИмаш под руководством Кудрявцева, была «характеризация тепловых эффектов на стенке при переходе из ламинарного пограничного слоя в турбулентный путем экспериментов и численных расчетов».

В пресс-службе Фон Кармановского института сообщили, что Рэмбо уволился «несколько лет назад» и они не знают, где он работает на данный момент. 

РБК удалось связаться с Рэмбо. Он заявил, что не станет давать какие-либо комментарии по делу Кудрявцева.

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