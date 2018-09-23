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ЦАХАЛ: ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом...

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17:45 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Израиля продолжают настаивать на том, что истребители ВВС еврейского государства не прятались за российским самолетом и в момент гибели Ил-20 17 сентября уже находились в израильском воздушном пространстве.

"ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом, а израильские истребители были уже в воздушном пространстве Израиля в момент гибели российского самолета [Ил-20]", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье вечером пресс-службой Армии обороны Израиля.

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