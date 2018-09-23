Патриарх Варфоломей: Автокефалия в Украине - "это правильно"
18:19 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил, что не намерен отступать в своем намерении предоставить автокефалию украинской церкви, и заявил, что его не пугает негативная реакция на это. Об этом сообщила в воскресенье газета Kathimerini.
По данным газеты, во время литургии в стамбульском храме Святого Фоки патриарх, говоря о Церкви Чехии и Словакии как о "самой новой из автокефальных церквей", заявил, что "теперь настала очередь Украины", и что он надеется на получение ею автокефалии. Он добавил, что несмотря на существующую негативную реакцию "это произойдет, потому что это правильно".
Как пишет Kathimerini, Варфоломей сказал, что, во-первых, Украина имеет "право на получение статуса автокефалии", а, с другой стороны, по его мнению, Вселенский патриархат обладает эксклюзивным правом "предоставить автокефалию, как он ее предоставлял всем новым православным церквам, начиная с России в XVI веке".
Говоря о критике со стороны Русской православной церкви и других церквей, а также о будущей реакции на предоставление автокефалии, Варфоломей заявил: "Нас не пугают угрозы".
Новости
- 18:10 23.09.2018
- В Норвегии гражданина России задержали по подозрению в шпионаже
- 17:45 23.09.2018
- ЦАХАЛ: ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом...
- 17:20 23.09.2018
- Памфилова: Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае пока нет
- 17:10 23.09.2018
- Госдеп: Встреча лидеров США и Ирана на сессии ГА ООН возможна
- 16:50 23.09.2018
- Хейли: Уход Асада в отставку - "вопрос времени"
- 16:05 23.09.2018
- Элла Памфилова не исключила отмену выборов губернатора Хабаровского края
- 13:00 23.09.2018
- СМИ: Российский бизнес спасает свои деньги от санкций, не надеясь на власть
- 12:30 23.09.2018
- Минобороны РФ поставило американцев в пример израильтянам
- 12:10 23.09.2018
- В ОПЕК+ на "Твиттер" Трампа не ориентируются
- 11:50 23.09.2018
- Либерман: У нас не будет громкого спора с Россией в СМИ по поводу крушения Ил-20
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать