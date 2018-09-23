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Патриарх Варфоломей: Автокефалия в Украине - "это правильно"

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18:19 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил, что не намерен отступать в своем намерении предоставить автокефалию украинской церкви, и заявил, что его не пугает негативная реакция на это. Об этом сообщила в воскресенье газета Kathimerini.

По данным газеты, во время литургии в стамбульском храме Святого Фоки патриарх, говоря о Церкви Чехии и Словакии как о "самой новой из автокефальных церквей", заявил, что "теперь настала очередь Украины", и что он надеется на получение ею автокефалии. Он добавил, что несмотря на существующую негативную реакцию "это произойдет, потому что это правильно".

Как пишет Kathimerini, Варфоломей сказал, что, во-первых, Украина имеет "право на получение статуса автокефалии", а, с другой стороны, по его мнению, Вселенский патриархат обладает эксклюзивным правом "предоставить автокефалию, как он ее предоставлял всем новым православным церквам, начиная с России в XVI веке".

Говоря о критике со стороны Русской православной церкви и других церквей, а также о будущей реакции на предоставление автокефалии, Варфоломей заявил: "Нас не пугают угрозы".

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