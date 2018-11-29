Россию назвали лидером среди европейских стран по темпам распространения ВИЧ
09:20 29.11.2018 Источник: РБК
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия. Такие данные за 2017 года обнародована в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты в общей сложности зафиксировали около 160 тыс. новых случаев ВИЧ за прошлый год, 130 тыс. — в Восточной Европе, при этом подавляющее большинство случаев — 104 тыс. диагнозов — были зарегистрированы в России.
В России выявляли 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тыс. человек, на Украине — 37 случаев, в Белоруссии — 26,1, в Молдавии — 20,6. В Центральной Европе показатель составил 3,2 случая. Самые низкие показатели в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9).
Согласно докладу, в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%). РБК
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