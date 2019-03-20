Четыре авиакомпании РФ приостановили свои контракты с Boeing на поставку самолетов
08:45 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд российских авиакомпаний приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс"). Как сообщил в среду корр. ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, такую информацию членам комитета представил замминистра транспорта Александр Юрчик.
"Он сказал, что контракты с Boeing на поставку самолетов, которые были у Utair, "Уральских авиалиний", "Победы" и S7 приостановлены на неопределенный срок до выяснения обстоятельств данной ситуации (крушении самолета в Эфиопии - прим. ТАСС)", - сказал депутат, уточнив, что это касается именно Boeing 737 MAX. По словам Афонского, речь идет о нескольких десятках самолетов.
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