Европарламент одобрил безвизовый режим с Великобританией после Brexit
16:12 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, согласно которому граждане Великобритании после выхода страны из ЕС смогут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы. Об этом сообщила в четверг пресс- служба Европарламента.
За безвизовый режим проголосовали 502 парламентария, 81 высказался против, еще 29 депутатов воздержались. Согласно положениям документа, после Brexit гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), будут предоставлены безвизовые поездки. "Это важный шаг для гарантий безвизовых путешествий между ЕС и Соединенным Королевством после Brexit, особенно в случае выхода страны без соглашения", - приводит пресс-служба слова Сергея Станишева, автора доклада по законодательному предложению.
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