В Бундестаге заявили, что следует распустить НАТО
09:00 05.04.2019 Источник: Газета.Ru
Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe. По его мнению, альянс представляет собой угрозу для мировой безопасности. Он также добавил, что НАТО «показал свое истинное лицо» бомбардировками Югославии и войной в Афганистане.
Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО.
Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции. Газета.Ru
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