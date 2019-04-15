Суд назначил новую экспертизу по делу "Седьмой студии"
13:20 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Суд объявил о проведении новой экспертизы по делу «Седьмой студии». На этом ранее настаивала защита фигурантов.Очередное заседание по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде получилось коротким. Большую часть времени — около часа — заняло чтение судьей Ириной Аккуратовой фабулы обвинения. Затем она зачитала ходатайство о проведении новой комплексной экспертизы, которую и защита, и обвинение просили поручить экспертному центру при Минюсте. Аккуратова согласилась удовлетворить эту просьбу. Специалистам предстоит ответить на ряд вопросов об источниках финансирования «Седьмой студии», расходах организации и затрат на каждое мероприятие проекта «Платформа».
Вместе с тем судья отвергла большую часть экспертов по искусствоведению из списка, предложенного адвокатами. В итоге к экспертизе поручено привлечь театроведа Видмантаса Силюнаса и заместителя худрука МХТ имени Чехова Марину Андрейкину. Следующее заседание по делу назначено на 17 июня.
Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» обвиняют в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов, за исключением экс-бухгалтера организации Нины Масляевой, своей вины не признает. Эхо Москвы
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