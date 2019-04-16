Суд принял решение об УДО Варвары Карауловой

15:00 Источник: Эхо Москвы

Суд принял решение о досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, — рассказал «Эху» адвокат Сергей Бадамшин.

«Только что Вологодский городской суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства об освобождении условно-досрочном Варвары Карауловой. Через 10 дней оно может вступить в законную силу, если прокуратура не обжалует», — сказал адвокат.



Караулова была осуждена за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (эта организация признана в России террористической и запрещена). Эхо Москвы

