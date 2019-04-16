Суд принял решение об УДО Варвары Карауловой
15:00 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Суд принял решение о досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, — рассказал «Эху» адвокат Сергей Бадамшин.
«Только что Вологодский городской суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства об освобождении условно-досрочном Варвары Карауловой. Через 10 дней оно может вступить в законную силу, если прокуратура не обжалует», — сказал адвокат.
Караулова была осуждена за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (эта организация признана в России террористической и запрещена). Эхо Москвы
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