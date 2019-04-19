Зеленский заявил, что он не оппонент Порошенко, а его приговор

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос своего соперника по предвыборной гонке Петра Порошенко в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский", заявил, что он не его оппонент, а его приговор.

"Я не являюсь вашим оппонентом, Петр Алексеевич, я ваш приговор, - сказал Зеленский. - Вы задаете мне вопрос о войне. Сейчас идет война. И вы как главнокомандующий должны ответить на него - почему она до сих пор не кончилась".



Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания на пост главы государства сделает все, чтобы окружения Петра Порошенко в политике больше не было.

"Я уже говорил, что иду на один срок. И я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было", - сказал Зеленский.