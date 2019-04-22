В Москве запускается пилотный проект по созданию креативных технопарков
17:39 22.04.2019
Креативные компании, развивающие собственные производства и работающие над образовательными и культурными программами, планируется активно поддерживать в Москве. Для этого в мегаполисе будет запущен пилотный проект по созданию креативных технопарков. Городские власти определили порядок, по которому специализированные площадки теперь смогут получить статус "креативный технопарк", а также составили список профильных (креативных) видов экономической деятельности. В этом перечне значатся, по данным правительства Москвы, дизайн, архитектура, исполнительское и изобразительное искусство, создание кинофильмов, теле- и радиовещание, издательское дело, производство игр и некоторые другие виды деятельности.
Управляющие компании, проекты которых получили статус «креативный технопарк», а так же работающие на них резиденты смогут получать поддержку московского правительства. Например, это могут быть субсидии и гранты на возмещение части затрат на приобретение оборудования и на развитие имущественного комплекса, а так же компенсации процентной ставки по кредитам и части лизинговых платежей.
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