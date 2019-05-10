Сотрудники посольства РФ в ФРГ выехали в Шпремберг, где осквернен советский мемориал
15:04 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве РФ в ФРГ выехали в город Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) для выяснения обстоятельств осквернения расположенного там советского мемориала. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипмиссии.
"Сотрудники военно-мемориального отдела выехали в Шпремберг для выяснения обстоятельств преступления, - отметили в посольстве. - Германские правоохранительные органы начали расследование". По данным дипмиссии, "местные власти приступили к работе по очистке и восстановлению кладбища".
В посольстве уточнили, что неизвестные осквернили могилы погибших советских воинов "спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне".
Ранее о случившемся сообщила радиостанция РББ. По данным полиции, злоумышленники разрисовали краской 57 могильных плит и нарисовали четыре свастики размером около 1,5 метра каждая. Их обнаружил один из местных жителей. Правоохранительные органы ФРГ возбудили дело по подозрению в использовании запрещенной символики.
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