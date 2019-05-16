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Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу

13:45 16.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в ночь на пятницу, 17 мая, из-за заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

В свою очередь портал «Метеоновости» сообщил о том, что 17 мая при прояснениях в пределах Московской области температура может понизиться до минус 2 градусов.

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