Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу

13:45 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в ночь на пятницу, 17 мая, из-за заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

В свою очередь портал «Метеоновости» сообщил о том, что 17 мая при прояснениях в пределах Московской области температура может понизиться до минус 2 градусов.