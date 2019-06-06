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Ускоренный рост потребкредитования создает риски рецессии в РФ - Орешкин

11:05 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

"Сейчас я считаю, что у нас перекос произошел в сфере потребительского кредитования. Можно говорить о том, что наибольший риск рецессии в России в ближайшие годы обусловлен проблемами в сфере потребительского кредитования", - отметил он.

Также министр подчеркнул, что, если ситуация на рынке потребкредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.

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