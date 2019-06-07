Во Франции сообщили о разоблачении "российского шпиона"
09:32 07.06.2019 Источник: Газета.Ru
Французская контрразведка нашла и разоблачила «российского шпиона». Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.
По данным издания, раскрытый шпион якобы занимал консульские посты. Как отмечается, «российский шпион» покинул Францию в 2016 году.
При этом информация о шпионе не была предана огласке. Газета.Ru
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