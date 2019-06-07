Во Франции сообщили о разоблачении "российского шпиона"

09:32 Источник: Газета.Ru

Французская контрразведка нашла и разоблачила «российского шпиона». Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, раскрытый шпион якобы занимал консульские посты. Как отмечается, «российский шпион» покинул Францию в 2016 году.

При этом информация о шпионе не была предана огласке. Газета.Ru

