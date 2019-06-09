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В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза

14:50 09.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением вечером 9 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили об аналогичных неблагоприятных погодных условиях на территории Московской области в указанные часы.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам не укрываться под деревьями.

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