В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза

14:50 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением вечером 9 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили об аналогичных неблагоприятных погодных условиях на территории Московской области в указанные часы.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам не укрываться под деревьями.