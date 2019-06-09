Захарова: На Западе "очень сильно испугались" того, что происходит между Россией и Китаем
17:46 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, и уже реализуют планы для достижения этого, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
"Они [США] будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум - все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы - они уже реализуются", - сказала она.
Дипломат также отметила, что на Западе "очень сильно испугались" того, что происходит во взаимоотношениях РФ и КНР.
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