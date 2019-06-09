0
0
0
НОВОСТИ

Захарова: На Западе "очень сильно испугались" того, что происходит между Россией и Китаем

17:46 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, и уже реализуют планы для достижения этого, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Они [США] будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум - все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы - они уже реализуются", - сказала она.

Дипломат также отметила, что на Западе "очень сильно испугались" того, что происходит во взаимоотношениях РФ и КНР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:07 09.06.2019
Додон собирается выступить на госканале с обращением к народу
0
90
16:00 09.06.2019
Выпуск о Голунове на телеканале "Россия-24" будет переделан
0
188
15:50 09.06.2019
Совет IAAF решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики
0
193
15:15 09.06.2019
Додон пригласил иностранных посредников, чтобы разрешить кризис в Молдавии
0
223
14:50 09.06.2019
В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза
0
241
14:17 09.06.2019
Орешкин: Спор России и США о пошлинах на сталь и алюминий вряд ли завершится до декабря
0
243
13:50 09.06.2019
Польша возобновила закачку российской нефти
0
300
13:40 09.06.2019
В Сочи столкнулись туристические автобусы, есть пострадавшие
0
252
13:00 09.06.2019
В Нур-Султане и Алма-Ате задержаны 100 участников незаконных акций
0
309
12:20 09.06.2019
В столичном регионе продлили "оранжевый" уровень опасности
0
299

Возврат к списку