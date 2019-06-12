Согласно рейтингу Института экономики и мира, Росссия и США - далеко не самые миролюбивые страны в мире
11:19 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство стран за последний год улучшили свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет. Такой вывод содержится в опубликованном в среду ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты. При составлении индекса миролюбия исследуются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.
Россия опустилась на одну позицию, заняв 154 место, США занимают 128-ю строчку.
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